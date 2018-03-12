Российский путь: богатые богатеют, бедные беднеют

Количество долларовых миллионеров в России растёт. Как, впрочем, и численность тех, чьи доходы не дотягивают даже до прожиточного минимума.

О небывалом росте числа миллионеров в России сообщила международная консалтинговая компания Knight Frank в своём ежегодном докладе World Wealth Report. По её данным, количество ультрабогатых людей в нашей стране, чьё состояние составляет более 500 млн долларов, увеличилось в 2017 году на 22% - таких теперь 220 человек. Полку простых долларовых миллионеров в стране тоже прибыло: их число выросло на 28% и приближается к 40 тысячам человек.

К сожалению, эти оптимистичные цифры не имеют никакого отношения к росту благосостояния наших граждан. Согласно статистике, реальные доходы россиян всё в том же 2017 году сократились на 1,7%. Людей, которые не имеют даже прожиточного минимума, в стране более 20 миллионов – а это почти 14% населения.

Кстати, еще один любопытный факт. По данным того же доклада Knight Frank, у более чем половины ультрабогатых россиян имеется двойное гражданство, а 45% из них рассматривают возможность постоянного проживания за границей.