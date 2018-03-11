Путин рассказал, что его дед Ленина и Сталина кормил
11 марта 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин сообщил, что его дед по отцовской линии Спиридон Путин работал поваром у Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Соответствующее заявление он сделал в в интервью журналисту Андрею Кондрашову.
Путин рассказал, что его дед работал в резиденции, которая располагалась в одной из подмосковных дач в Горках. Именно там жили многие высшие руководители Советского Союза. Дед Путина воевал на российско-австрийской фронте во время Первой мировой войны, а после служил поваром, причем он работал сразу с двумя лидерами советского государства.
Президент признался, что до сих пор не понимает, как его деду удалось избежать репрессий. Он списал это на то, что Спиридоном Путиным дорожили.
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