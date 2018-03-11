Призыв Собянина голосовать за Путина ЦИК посчитал «признанием в любви»

В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал пост с объяснением «Почему я буду голосовать за Владимира Путина». В ЦИК посчитали призыв столичного градоначальника «признанием в любви президенту».

Собянин сообщил подписчикам, что на выборах будет голосовать за Путина, и объяснил, почему другие должны последовать его примеру и отдать свой голос за действующего президента страны. Член ЦИК Сергей Сироткин, комментируя запись Собянина, отметил, что мэру не стоило этого делать, но все же не увидел в сообщении прямой агитации, пишет РБК. «Агитация — это прямой призыв голосовать за кого-то, а если такого призыва нет — то это просто признание в любви президенту», — пояснил Сироткин.

Закон «О выборах президента РФ» запрещает лицам, занимающим государственные и выборные муниципальные должности заниматься предвыборной агитацией, но не запрещает «признаваться в любви».