Какова зарплата работников санаторно-курортной сферы в Крыму
11 марта 2018, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]
Об этом рассказала замдиректора ГКУ «Центр занятости населения» Анжелика БУРЕЦ. Она отметила, что в межсезонье зарплата не превышает 15 тысяч рублей, пишут "Аргументы недели - Крым".
«При этом средняя заработная плата по полному кругу организаций в экономике Крыма составляет от 25 до 30 тысяч рублей», – сказала она в эфире радио «Спутник в Крыму».
БУРЕЦ добавила, что накануне сезона в регионе почти вдвое увеличивается количество вакансий в санаторно-курортной сфере. По ее словам, весной прошлого года в Крыму требовались 6,5 тысячи разного рода специалистов в этой отрасли.
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