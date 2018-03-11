Какова зарплата работников санаторно-курортной сферы в Крыму

Средняя оплата труда в санаторно-курортной сфере в пик курортного сезона на территории Крыма приближается к средней зарплате по республике и составляет 22 тысячи рублей.

Об этом рассказала замдиректора ГКУ «Центр занятости населения» Анжелика БУРЕЦ. Она отметила, что в межсезонье зарплата не превышает 15 тысяч рублей, пишут "Аргументы недели - Крым".

«При этом средняя заработная плата по полному кругу организаций в экономике Крыма составляет от 25 до 30 тысяч рублей», – сказала она в эфире радио «Спутник в Крыму».

БУРЕЦ добавила, что накануне сезона в регионе почти вдвое увеличивается количество вакансий в санаторно-курортной сфере. По ее словам, весной прошлого года в Крыму требовались 6,5 тысячи разного рода специалистов в этой отрасли.