Россия вышла на сомообеспечение основными продуктами питания

Россия к 2025 году увеличит свой экспортный потенциал в два раза. За последние три года Россия серьезно сократила импорт сахара, мяса, сыра и сырной продукции. В то же время экспортный потенциал страны в период с 2008 по 2018 годы увеличился в десять раз.

Как пишет портал НСН, основными продуктами питания Россия себя уже обеспечила. На данном этапе существуют проблемы в сфере животноводства. Птицеводство уже дошло до кризиса перепроизводства, по крупному рогатому скоту и по молочному производству пока еще есть сложности в вопросе самообеспеченности. По производству картофеля и сахарной свеклы Россия находится на уровне самообеспечения. Практически вышли и по всем другим продуктам питания. Стоит отметить, что импорт в России пока еще превышает экспорт. Чтобы изменить ситуацию, эксперты предлагают больше экспортировать.