Цель кредита - оплатить заказное убийство жены
11 марта 2018, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге молодой человек взял кредит в банке, чтобы оплатить заказное убийство собственной жены. В ближайшее время эти деньги ему вряд ли понадобятся, по решению суда он проведет в колонии строгого режима пять лет за подготовку убийства.
22- летний житель Северной столицы находился на грани развода со своей супругой. Но сценарий мирного развода в его планы вовсе не входил. Он собирался стать единоправным опекуном своего ребенка, а для этого решил заказать убийство женщины. Парень начал поиск киллера, чтобы осуществить задуманное и отправился в банк за кредитом, чтобы оплатить заказ.
Молодого петербуржца задержали при передаче аванса предполагаемому исполнителю заказного убийства, которого сыграл представитель правоохранительных органов.
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