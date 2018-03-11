Цель кредита - оплатить заказное убийство жены

В Санкт-Петербурге молодой человек взял кредит в банке, чтобы оплатить заказное убийство собственной жены. В ближайшее время эти деньги ему вряд ли понадобятся, по решению суда он проведет в колонии строгого режима пять лет за подготовку убийства.

22- летний житель Северной столицы находился на грани развода со своей супругой. Но сценарий мирного развода в его планы вовсе не входил. Он собирался стать единоправным опекуном своего ребенка, а для этого решил заказать убийство женщины. Парень начал поиск киллера, чтобы осуществить задуманное и отправился в банк за кредитом, чтобы оплатить заказ.

Молодого петербуржца задержали при передаче аванса предполагаемому исполнителю заказного убийства, которого сыграл представитель правоохранительных органов.