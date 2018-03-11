Поклонники не одобряют Марию Шарапову за фото возле флага США

Мария Шарапова выложила фотографию в Инстаграм на фоне американского флага, где она стоит вместе в обнимку вместе с мамой. Фанаты знаменитой теннисистки весьма остро отреагировали на публикацию. Мария Шарапова рассталась со своим тренером

Критика публикации в соцсети была почти всеобщей и иногда в нецензурных выражениях. Некоторые пообещали отписаться от «инстаграма» Шараповой, а один из пользователей написал «Всю жизнь там живёт, всё ясно с ней давно уже! Бери пример с Овечкина, Маша».

Другие – напротив, защищали Шарапову и говорили о том, что каждый имеет право выкладывать любые фотографии. «Она может жить, где хочет, и от этого она не становится чужой», - комментирует один из пользователей. «Человек просто смотрит на американский флаг, а вы сразу: «Фу, как непатриотично, кошмар». Ребят, вы серьёзно? Не позорьте себя своими комментариями», — написала одна из подписчиц.