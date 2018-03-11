Наехавший на спортсменок-велосипедистов водитель отделался штрафом

Водитель автомобиля Daewoo Lanos, который на днях сбил в Алуште велосипедистов, оштрафован на 1 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В МВД рассказали, что ДТП произошло на окраине города, в районе молокозавода. Машина наехала на несовершеннолетних спортсменок — учащихся секции велосипедного спорта в Симферополе. В результате две из них были травмированы, пишут "Аргументы недели - Крым".

Пострадавшие были доставлены на алуштинскую станцию скорой медпомощи. Медики констатировали, что повреждения велосипедисток относятся к категории легких. Их направили для амбулаторного лечения по месту жительства в Симферополь.

Напомним, ранее очевидцы происшествия разместили видео ДТП в соцсети. На записи видно, что водитель собирался повернуть налево, дождался пока проедет другой автомобиль и начал маневр, проигнорировав четырех велосипедисток. Одну из них зацепило бампером, вторая въехала в правый борт автомобиля и упала на асфальт.