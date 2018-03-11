Российский вице-премьер рассказал о модернизации МиГ-31
11 марта 2018, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в воскресенье, 11 марта, предоставил новейшую информацию о модернизации сверхзвукового всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31.
По словам политика, модернизация летательного аппарата проходила одновременно с созданием гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Рогозин подчеркнул на своей страничке в социальной сети Twitter, что МиГ-31 станет носителем вышеуказанного комплекса.
Напомним, ранее сообщалось, что экипаж истребителя успешно произвел учебно-боевой запуск ракеты "Кинжал", которая смогла поразить обозначенную на тренировочном полигоне цель.
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