Российский вице-премьер рассказал о модернизации МиГ-31

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в воскресенье, 11 марта, предоставил новейшую информацию о модернизации сверхзвукового всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31.

По словам политика, модернизация летательного аппарата проходила одновременно с созданием гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Рогозин подчеркнул на своей страничке в социальной сети Twitter, что МиГ-31 станет носителем вышеуказанного комплекса.

Напомним, ранее сообщалось, что экипаж истребителя успешно произвел учебно-боевой запуск ракеты "Кинжал", которая смогла поразить обозначенную на тренировочном полигоне цель.