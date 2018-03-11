Землетрясение было зафиксировано у берегов Камчатки

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки сегодня было зафиксировано землетрясение. В Камчатском филиале Геофизической службы РАН отметили, что магнитуда подземных толчков достигала 4,9.

Эпицентр землетрясения был расположен неподалеку от мыса Козлова и залегал на глубине примерно 58 километров, уточняет в воскресенье РИА "Новости".

В краевом главке МЧС подчеркнули, что жители населенных пунктов Камчатского края никак не ощутили подземные толчки. Информации о пострадавших в результате землетрясения к настоящему моменту не поступало. Данных об угрозе возникновения цунами также нет.