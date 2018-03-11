Работа Керченской переправы приостановлена

Утром в воскресенье, 11 марта, стало известно, что работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники ГУМЧС по республике Крым.

Уточняется, что причиной остановки работы переправы, которая соединяет материковую часть России с полуостровом Крым, стал туман. Как подчеркивает РИА "Новости", недостаточная видимость в настоящий момент не позволяет безопасно пересекать Керченский пролив.

Предполагается, что работа паромной переправы возобновится сразу после улучшения погодных условий, однако назвать точное время пока нельзя.





