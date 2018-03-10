Ученые узнали, какой вид спорта замедляет старение

Группа исследователей из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона выявили связь между катанием на велосипеде и процессом старения.

В эксперименте принимали участие три группы исследуемых: 155 велолюбителей в возрасте 55-79 лет, 75 человек в возрасте 57-80 лет, занимающихся спортом нерегулярно, и 55 молодых людей (20-36 лет). Все участники лабораторных тестов являются некурящими и редко употребляющими алкоголь людьми с нормальным уровнем давления.

Результаты серии лабораторных тестов показали, что активные велосипедисты с возрастом не теряют в силе и мышечной массе, также у них не был отмечен возрастной прирост жира и холестерина в крови. Помимо этого, у мужчин сохраняется высокий уровень тестостерона.

Эксперимент также показал, что регулярные занятия спортом сохраняют уровень активности вилочковой железы, производящей клетки иммунной системы. Исследователи пришли к выводу, что велосипедисты стареют оптимально, пишет РИА Новости.