Ученые узнали, какой вид спорта замедляет старение
10 марта 2018, 23:17 [ «Аргументы Недели» ]
Группа исследователей из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона выявили связь между катанием на велосипеде и процессом старения.
В эксперименте принимали участие три группы исследуемых: 155 велолюбителей в возрасте 55-79 лет, 75 человек в возрасте 57-80 лет, занимающихся спортом нерегулярно, и 55 молодых людей (20-36 лет). Все участники лабораторных тестов являются некурящими и редко употребляющими алкоголь людьми с нормальным уровнем давления.
Результаты серии лабораторных тестов показали, что активные велосипедисты с возрастом не теряют в силе и мышечной массе, также у них не был отмечен возрастной прирост жира и холестерина в крови. Помимо этого, у мужчин сохраняется высокий уровень тестостерона.
Эксперимент также показал, что регулярные занятия спортом сохраняют уровень активности вилочковой железы, производящей клетки иммунной системы. Исследователи пришли к выводу, что велосипедисты стареют оптимально, пишет РИА Новости.
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