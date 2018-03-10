Коллега Шейнина прокомментировал его конфликт с экс-бойцом АТО
10 марта 2018, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]
Коллега Артема Шейнина ведущий "Первого канала" Анатолий Кузичев отреагировал на его конфликт с экс-бойцом АТО. По словам ведущего, пафос украинских СМИ относительно данного инцидента изумляет.
Тележурналист иронично отметил, реакцию украинских СМИ, уже воспевших "подвиг" Ананьева, которого он назвал "отважным десантником-плевальщиком". "Но скажите мне, что он делал в Вероне, когда его родина в опасности, кругом российская агрессия и т.д.?", - задался вопросом Кузичев. Наверно, рассудил ведущий, отрабатывал плевки на дальность.
Как сообщалось ранее, украинский десантник похвалился тем, что плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину, встретив его в итальянском городе Верона.
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