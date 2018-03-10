Решение о том, пускать кандидата в президенты РФ Ксению СОБЧАК в Крым или нет, украинские пограничники примут непосредственно при ее попытке пересечь границу.

Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы сопредельного государства Олег СЛОБОДЯН, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы», – цитирует его «РИА Крым».

Напомним, представитель политика Ксения ЧУДИНОВА рассказала, что СОБЧАК обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Это обращение глава МИД Украины Павел КЛИМКИН назвал «политической шизофренией». В среду стало известно, что СОБЧАК внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле в 2014 году.