Самую большую школу в России построят на территории промзоны ЗИЛ

Самую большую школу в России планируют построить на территории бывшей промзоны ЗИЛ. В ней смогут учиться 2,5 тысячи ребят.

На базе школы откроют так же детский технопарк "Кванториум" с программами дополнительного образования, пишет портал M24. Сейчас самая большая в России школа работает в столичном районе Некрасовка. Одновременно в ней могут учиться 2,1 тысячи детей. Отметим, что в 2018 году в столице планируют построить 29 объектов образования.