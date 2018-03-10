Самую большую школу в России построят на территории промзоны ЗИЛ
10 марта 2018, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]
Самую большую школу в России планируют построить на территории бывшей промзоны ЗИЛ. В ней смогут учиться 2,5 тысячи ребят.
На базе школы откроют так же детский технопарк "Кванториум" с программами дополнительного образования, пишет портал M24. Сейчас самая большая в России школа работает в столичном районе Некрасовка. Одновременно в ней могут учиться 2,1 тысячи детей. Отметим, что в 2018 году в столице планируют построить 29 объектов образования.
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