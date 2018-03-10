Арктические льды не будут таять в ближайшие 40 лет

Климатологи NASA пришли к выводу, что вечная мерзлота на Аляски и в Сибири может полностью исчезнуть в ближайшие 200 лет. В результате этого в атмосферу попадет огромное количество парниковых газов, и глобальное потепление будет уже невозможно остановить.

Как передает портал НСН, катастрофического таяния арктических льдов российские специалисты пока не наблюдают. По общим оценкам, потепление в Арктике в среднем происходит на 1,5-2 градуса. Это провело к сокращению ледового покрытия и подтаиванию вечной мерзлоты. Но катастрофических явлений не прогнозируется.

Площадь, которую в Арктике покрывает вечная мерзлота, существенно больше, чем на Аляске, однако никаких существенных выбросов парниковых газов, способных привести к непредсказуемым последствиям, нет.

Ранее американские ученые сообщили, что из-за глобального потепления весна в Арктике в этом году наступит почти на месяц раньше.