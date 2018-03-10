Месси в третий раз стал отцом
10 марта 2018, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба «Барселона», капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз стал отцом. Его жена Антонелла Рокуццо родила минувшей ночью футболисту третьего сына. Новорожденного назвали Чиро.
О том, что пара ждет третьего ребенка, стало известно в октябре прошлого года. Как пишет портал НСН, звездные родители уже воспитывают 5-летнего Тьяго и 2-летнего Матео.
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