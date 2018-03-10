Навка опубликовала новое фото Пескова в красных штанах
10 марта 2018, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
Фигуристка Татьяна Навка накануне разместила в социальной сети фотографию пресс-секретаря президента России, своего супруга Дмитрия Пескова в ставших мемом красных штанах.
На опубликованной в Instagram Навки фотографии Песков везет на бублике их общую дочь Надю. «Картина „ПАПА“», — написала фигуристка под снимком. Кроме того, она сопроводила сообщение хэштегом #красныештаны, обратив внимание своих поклонников на эту яркую деталь наряда Дмитрия Пескова. Менее чем за сутки фотография собрала больше 22 тысяч лайков и сотни комментариев.
Напомним, фотография пресс-секретаря президента в красных спортивных штанах и сапогах-уггах, сделанная на автомойке, быстро разлетелась по Сети в 2016 году и собрала множество комментариев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал свои фотографии в красных штанах. Как объяснил чиновник, он выбирает для своего гардероба яркие вещи, чтобы компенсировать «серые будни».
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