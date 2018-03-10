В Крыму попрощались с погибшей семьей Ларьковых

В Керчи люди продолжают нести мягкие игрушки, цветы, венки и свечи к каналу у завода «Залив», где была жестоко убита семья ЛАРЬКОВЫХ.

Так местные жители, некоторые из которых принимали участие в поисках пропавшей семьи, пытаются поддержать родственников погибших, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, 23 февраля семья ЛАРЬКОВЫХ выехала из дома, расположенного в дачном поселении СТ «Волна» возле Орджоникидзе, на своем автомобиле Chevrolet Lanos и не вернулась. О пропаже заявили соседи. Автомобиль с тремя телами достали из водоема ночью 7 марта. Убийца расстрелял из табельного оружия 35-летнего Константина ЛАРЬКОВА и его 32-летнюю жену Инну ХОДАРЕВУ, а затем столкнул автомобиль в воду с трупами и живым ребенком. Семья стала жертвой автомошенника. Они списались по интернету и поехали на встречу – хотели свой «Шевроле Ланос» обменять на более престижный и новый автомобиль. При себе у супругов было 250 тысяч рублей.