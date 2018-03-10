Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРН

Российская Федерация отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям. Продолжению сотрудничества это не помешает.

ЦЕРН – самая крупная в мире лабораторий физики высоких энергий. Ассоциированными членами этой организации являются 22 страны. Основные лабораторные и экспериментальные корпуса организации находятся на границе между Швейцарией и Францией. Россия подавала заявку на членство в ЦЕРН еще в 2013 году, и получила одобрение совета организации. Но теперь заявка отозвана.

«То, что Россия не стала ассоциированным членом ЦЕРН, никак не повлияет на ее участие в дальнейших совместных проектах, а вопрос об ассоциированном членстве еще будет обсуждаться», - сообщила представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури. «У ЦЕРН хорошие отношения с Россией на всех уровнях, а наше долгое сотрудничество еще усилилось в последнее время», - отметила она.

Также было подчеркнуто, что государство не обязано быть ассоциированным членом ЦЕРН, чтобы вносить значимый вклад в работу организации, пишет РИА Новости.

Самым крупным международным проектом ЦЕРН является большой адронный коллайдер (БАК) – крупнейший в мире ускоритель частиц. Общая длина его тоннеля – 25,5 км.