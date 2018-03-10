В Москве сегодня закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии метро

В Москве сегодня закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Участок салатовой ветки между станциями "Марьина Роща" и "Петровско-Разумовская" и станции "Бутырская" и "Фонвизинская" закрыты в связи со строящимися станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

На время закрытия северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро 10 марта между станциями "Владыкино" и "Марьина Роща" будут работать 35 компенсационных автобусов - бесплатный маршрут "КМ". Возле пяти станций метро дежурят сотрудники транспортного комплекса столицы и помогают пассажирам правильно выстроить маршрут.

Ожидается, что станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" откроются для пассажиров весной текущего года.