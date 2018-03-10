Евгений Миронов получил приз за "Идиота"
10 марта 2018, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]
Народный артист России Евгений Миронов получил специальный приз на фестивале «Утро Родины» за выдающийся вклад в развитие российского телевизионного фильма.
Эту награду ему вручили в Южно-Сахалинске за исполнение роли князя Мышкина в телефильме Владимира Бортко «Идиот». Жюри Первого фестиваля художественных телефильмов «Утро Родины» единодушно отметило, что этот фильм стал поворотным в истории российского телевидения. «Стало понятно, что телесериал может быть не только мыльной оперой, но и настоящим художественным произведением», - подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
«Мы созрели для выпуска качественных телефильмов, хотя это очень непросто. Еще очень много фильмов, которые только развращают зрителя», - ответил Евгений Миронов в благодарственной речи. Актер также признался, что во время съемок часто думал, что положительно-прекрасный образ героя в настоящее время никого не интересует, пишет РИА Новости.
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