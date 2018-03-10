Тульские оружейники готовятся запустить в производство автомат-амфибию
10 марта 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Туле идет подготовка производственных мощностей к серийному выпуску принятого на вооружение нового автомата, стреляющего на суше и в воде.
В первую очередь автомат двухсредный специальный АДС калибра 5,45 мм поступит в специальные подразделения Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Он заменит своего предшественника АПС, который вызывал нарекания низкой кучностью при стрельбе в воде и малым ресурсом. Из-за этого боевые пловцы, выходя на задания, часто вооружались двумя автоматами – АПС и АК. Теперь достаточно будет одного АДС.
Для стрельбы в воздухе и на суше у АДС используется два типа патронов одного калибра. Чтобы переключить режим стрельбы, нужно переключить газоотводный механизм и сменить магазин. Дальность поражения на суше составляет 600 метров, в воде – 25 метров. Еще один важный момент: у АДС выброс гильз происходит вперед, а не вбок, что удобно и правшам, и левшам. Масса автомата без боеприпасов – менее 5 кг, сообщает РИА Новости.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес