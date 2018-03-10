Мария Шарапова рассталась со своим тренером

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о прекращении сотрудничества с голландским тренером Свеном Груневелдом. Решение было обоюдным.

За четыре года под руководством Свена Груневелда Мария Шарапова выиграла семь турниров. На своем официальном сайте российская звезда тенниса объявила, что решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию, и поблагодарила тренера «за его преданность, профессионализм и дружбу, которая не прекратится после завершения совместной работы».

Голландский тренер, в свою очередь, выразил свое глубочайшее уважение Марии Шараповой за ее сильный бойцовский дух. «Мария – одна из наиболее трудоспособных и профессиональных игроков, с которыми я когда-либо работал», - приводится цитата Свена Груневелда на официальном сайте Марии Шараповой.