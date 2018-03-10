Ученые назвали причину ухудшения качества интимной жизни

Ученые обратили внимание, что на качество сексуальной жизни влияет сон. Сейчас многие люди, как мужчины и женщины, жалуются на хронический недосып. Руководитель исследования, посвященного интимной жизни пар, профессор психологии из Университета Флориды Лори Минц сообщила, что 31% мужчин и 45% женщин в США не удовлетворены своей сексуальной жизнью. Ученые рассказали, чем грозит женщинам воздержание от интимной жизни

В ходе исследования психологи выявили, что каждый третий взрослый американец недосыпает. Профессор уверена, что секс и сон взаимосвязаны. И нарушение сна и качество интимной жизни имеют одну одинаковую причину — стресс. Лори Минц полагает, что получается настоящий замкнутый круг: качественный секс приводит к хорошему сну, а плохой секс — к недосыпу, который приводит к снижению сексуального желания.

В исследовании доказано, что женщинам достаточно поспать только один дополнительный час, и на следующий день у 14% из них качество секса улучшалось.

Результаты эксперимента американских ученых-психологов опубликовало издание The Conversation.