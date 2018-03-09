Не знаю, какой будет «Таврида», но сейчас дорога ужас!

Трасса Симферополь – Керчь ужасна: безумное количество ям, грязь, дорожная техника, постоянные объезды. Особенно убийственный участок от Феодосии до Керченского моста. Такое состояние может иметь какая-нибудь глубоко провинциальная дорожка в российской глубинке – но тут-то федеральная трасса! И не куда-нибудь, а в курортный Крым!

Я ехал и мне было стыдно за Крым, как за территорию ужасных дорог. На одном из участков ехавшая за мной легковушка попала в яму – и попала жутким образом: она пыталась меня обогнать и уже вполовину выдвинулась на встречку, но яма неожиданно появилась перед ней из-под меня. В левое зеркало я увидел, как машина сзади подпрыгнула и почти тут же появилась в зеркале правом и остановилась, включив аварийку. Встаю и иду выяснять, что случилось. Оказалось, что два правых колеса «на вылет», пишут "Аргументы недели - Крым".

«Так подбросило, что я думал, что перевернусь!», – рассказал водитель. Едет в Севастополь к родственникам. «Сколько денег разворовали – хватило бы на золотые дороги!», – подвел он итог обильно сдабривая речь матом и взялся за домкрат. Чинить машину ему пришлось прям на полосе – обочины нет, насыпан технический грунт для новой дороги «Таврида». Уезжаю, чтобы не видеть, как его собьют прям на моих глазах.

Кстати, уже не первый раз слышу, что вызывать гаишников по поводу ям водители считают делом бессмысленным – ширится слух, что им запретили выезжать на такие ДТП, чтобы не портить статистику.

Второй вопиющий случай произошел прям перед Керчью. Огромный «КрАЗ» на шести огромных колесах с длиннющим прицепом буксует в глине на обочине – он подвозит столбы для линий электропередач, которые будут идти вдоль «Тавриды». Рабочие перекрывают движение по трассе, подгоняют трактор, цепляют к трактору «КрАЗ» и весь этот состав разворачивается поперек дороги, оставляя на асфальте десятки, если не сотни килограммов глины. И видно, что делают они так не в первый раз – засохшая грязь уже лежит ровным слоем. А если дождь? Ведь убьются люди! И почему всем на это пофиг?

Почему в рай «Тавриды» надо обязательно идти через нынешний ад? И еще не факт, что рай получится, а вот ад мы создаем мастерски.

Я помню, как год (и два года назад) чинили дорогу между Феодосией и Керчью – затор был на заторе, дорожники вкапывались в грунт на полтора метра, клали подложку, завозили асфальт, работали на импортной технике. И что?! Нет этой дороги! Развалилась. А по «Тавриде», которую делают те же, наши, российские инженеры и рабочие что, не будут ездить те же фуры, те же автобусы и те же легковушки? И дорожная техника ездить будет, потому что всегда чинить что-то надо.

И вспомнился анекдот, что какую машину не начинай выпускать на «ВАЗе», все равно получаются «Жигули».