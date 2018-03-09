Четыре года спустя

Пока Украина возводит железный занавес — и даже не столько на границе между нашими странами, но в душах людей, еще недавно считавших друг друга братьями, Россия возводит мосты, чтобы объединить самые разные части страны. Крымский мост — лишь зримая составляющая этого процесса, но он также и доказательство того, что мнящееся невозможным вполне возможно, если за него берется целеустремленная и имеющая видение перспективы русская нация.

Психологи считают, что есть пять этапов согласия с неизбежным. Сначала идет отрицание, потом — гнев, затем — торг, наконец — депрессия, и завершающий этап — принятие. Украина уникальна тем, что в своем отношении к Крыму находится одновременно во всех этих стадиях. Официальные лица демонстрируют то гнев, взывая к Западу, дабы тот покарал Россию, то они же торгуются, неофициально передавая сигналы, что готовы отдать Крым в обмен на невмешательство в остальных вопросах. То, пребывая в депрессии, сообщают, что крымчане ушли навсегда и никогда больше не вернутся в состав незалежной. То на самом высоком уровне рассказывают байки, что русские никогда не построят мост через Керченский пролив. То, напротив, соглашаются с тем, что таковой мост уже почти построен, и это — символ окончательного отхода полуострова от украинского порядка к материковой России.

А что же в это время Крым? Лучшим свидетельством перемен, пожалуй, будет открытие в симферопольском микрорайоне «Фонтаны» школы, которую начали строить еще во исполнение советских планов — в 1993 году. Но так и не достроили к 2014. Школа эта — символ того, как Украина вообще относилась к полуострову — варятся там в собственном соку — и пускай. 21 год не могут построить учебное заведение в столице тогдашней автономной республики, испытывавшей острый дефицит учебных мест? Ерунда! Местные жители звали ее «школа четырех президентов», имея в виду, что в политике Украины по отношению к Крыму ничего не менялось ни при Кравчуке, ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче. России потребовалось два года, чтобы сдать объект и ввести его в эксплуатацию. Сегодня в этом образовательном учреждении имени крымскотатарской разведчицы, героя России Алиме Абденнановой учатся 900 человек.

Но, может, это единичный случай? Ничуть — на полуострове, так же как и по всей России — удалось наполовину закрыть проблему нехватки детских садов. Их построили более сотни с момента воссоединения, и более 13 тысяч детей смогли пойти в садики. Хотя многим детей садиков пока не хватило — но очередь сократили с 28 до 12,5 тысяч человек! Через три года этот вопрос обещают разрулить окончательно — подготовлена и вступила в силу федеральная программа для Крыма. Сейчас таким же образом решается проблема ясель.

Можно приводить и сухие цифры статистики — рост зарплат вдвое, рост ВРП на душу населения в полтора раза, инвестиции в дорожное строительство, ремонт домов, на новую инфраструктуру ЖКХ — все это — реальность, в которой живут крымчане. Впрочем, сами жители полуострова требуют большего и, желательно, поскорее — их можно понять — только вчера они были гражданами украинского государства, стремительно скатывавшегося к откровенному нацизму, и вдруг — после стойкого сопротивления и единодушного голосования на референдуме — стали гражданами России. Но перемены наступают медленно, а хочется всего и сразу. Чтобы в Симферополе было как в Москве. В крайнем случае, как в Питере.

Но перемены все же глобальные — достаточно посмотреть на строительство трассы Таврида, которая соединит Севастополь через весь Крым с Керчью, а потом через мост дойдет до Таманского полуострова и там вольется в большую сеть федеральных трасс России. А что происходит в сфере здравоохранения — отремонтированы 60 разваливающихся при киевском попустительстве больницы. Созданы три новейших сосудистых центра — в Севастополе, Симферополе и Евпатории. А в Ялте вскоре откроется крупнейший многофункциональный медицинский центр, аналогов которому в России — всего семь штук.

На все нужно время. Время на то, чтобы поднять Крым из разрухи и забвения 90-х и нулевых понадобится немалое — по всем направлениям — еще от четырех до десяти лет. Но нет никакого сомнения, что все это будет реализовано и Крым станет истинной жемчужиной в российском ожерелье регионов. Москва никогда не сдаст и не предаст тех граждан Крыма, которые 4 года назад выходили на площадь Симферополя с плакатами «Россия, как долго мы тебя ждали!» и были готовы на самое жесткое противостояние с Киевом, чтобы оказаться в объятьях своей родины — России.

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