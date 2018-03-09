Снегопад возвращается в Москву
9 марта 2018, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Гидрометцентре России в пятницу, 9 марта, сообщили, что в скором времени в Москву вернется снегопад. Синоптики утверждают, что осадки могут обрушиться на столицу уже в самое ближайшее время.
Предполагается, что снег вновь пойдет в городе уже в субботу, 10 марта и продолжится в течение грядущего воскресенья, передает сегодня газета "Известия".
Уточняется, что снегопад в Москве в выходные не будет интенсивным. Вероятнее всего, в столице завтра в общей сложности выпадет не более трех сантиметров снега. Днем в субботу столбики термометров в городе покажут от минус трех до минус пяти градусов по Цельсию.
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