В центре Петербурга под лед на Неве провалился бразильский турист

В Санкт-Петербурге в пятницу, 9 марта, случилось происшествие на реке. Согласно последней информации, под лед на Неве внезапно провалился бразильский турист, а затем в эту же полынью упал ребенок.

Уточняется, что инциденты были зафиксированы под Дворцовым мостом. Обоим людям помогли сегодня сотрудники МЧС, передает портал "Фонтанка".

Уточняется, что путешественник из Бразилии решил попытаться пересечь реку по льду, однако не заметил проем в толще. Через некоторое время спасателям пришлось доставать из образовавшейся полыньи семилетнюю девочку. Никто из провалившихся в воду не пострадал.