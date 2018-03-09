В Алуште машина сбила группу велосипедистов

Водитель машины сбил четырех велосипедистов на одной из автодорог в Алуште. Соответствующая видеозапись, зафиксированная камерой наружного видеонаблюдения, уже опубликована в свободном доступе в сети.

В ролике можно заметить, как автомобиль притормозил на перекрестке, после чего резко повернул налево. Водитель не пожелал пропускать четырех граждан на велосипедах, которые продолжили движение, передает в пятницу, 9 марта, РИА "Новости".

Отмечается, что один из велосипедистов проехал вперед, а еще один слегка отстал, вследствие чего лишь двое спортсменов оказались под колесами транспортного средства. Согласно последним данным, никто в процессе ДТП серьезно не пострадал.