В Алуште машина сбила группу велосипедистов
9 марта 2018, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]
Водитель машины сбил четырех велосипедистов на одной из автодорог в Алуште. Соответствующая видеозапись, зафиксированная камерой наружного видеонаблюдения, уже опубликована в свободном доступе в сети.
В ролике можно заметить, как автомобиль притормозил на перекрестке, после чего резко повернул налево. Водитель не пожелал пропускать четырех граждан на велосипедах, которые продолжили движение, передает в пятницу, 9 марта, РИА "Новости".
Отмечается, что один из велосипедистов проехал вперед, а еще один слегка отстал, вследствие чего лишь двое спортсменов оказались под колесами транспортного средства. Согласно последним данным, никто в процессе ДТП серьезно не пострадал.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: