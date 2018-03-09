Треть мужчин не видят в домогательствах к женщинам на работе ничего плохого

Опубликованные результаты исследования гуманитарной организации CARE International удивили общественность. Социологи выяснили, что почти треть опрошенных мужчин оценили попытки склонить женщин-коллег к сексу на рабочем месте как обычное дело.

В исследовании приняли участие более девяти тысяч мужчин из разных стран мира. По словам президента организации Мишель Нанн, опрошенные мужчины не воспринимают секс и флирт на работе как сексуальное насилие, для них это часть рабочего процесса.

Кроме того, 35% британцев время от времени, шутя, «зажимают» девушек на работе, 44% американцев воспринимают как обыденность шутки на тему секса с женщинами-коллегами, а 52% мужчин из Индии не видят ничего плохого во флирте и домогательствах на рабочем месте, пишет oane.ws.