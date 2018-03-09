Более 50 дагестанских сел оказались в изоляции после схода лавины
9 марта 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 9 марта, в МЧС сообщили о происшествии на территории Дагестана. Согласно последней информации, из-за схода лавины изолированными оказались более пятидесяти сел в Тляратинском районе.
В ведомстве подчеркнули, что лавина объемом 2 тысячи кубометров сошла на дорогу "Укал-Уилда", вследствие чего 15 тысяч человек оказались заблокированными в своих населенных пунктах, передает ТАСС.
Источник отмечает, что в больницах, которые находятся в отрезанных от мира селах, сейчас нет пациентов в тяжелом состоянии, а медики располагают запасом лекарств на две недели.
В настоящий момент имеется угроза повторного схода лавины, вследствие чего специалисты будут расчищать дорогу в субботу.
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