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Более 50 дагестанских сел оказались в изоляции после схода лавины

9 марта 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Более 50 дагестанских сел оказались в изоляции после схода лавины
фото: pixabay.com

В пятницу, 9 марта, в МЧС сообщили о происшествии на территории Дагестана. Согласно последней информации, из-за схода лавины изолированными оказались более пятидесяти сел в  Тляратинском районе.

 

МЧС предупредил о лавинной опасности на Сахалине

МЧС предупредил о лавинной опасности на Сахалине

В ведомстве подчеркнули, что лавина объемом 2 тысячи кубометров сошла на дорогу "Укал-Уилда", вследствие чего 15 тысяч человек оказались заблокированными в своих населенных пунктах, передает ТАСС.

Источник отмечает, что в больницах, которые находятся в отрезанных от мира селах, сейчас нет пациентов в тяжелом состоянии, а медики располагают запасом лекарств на две недели. 

В настоящий момент имеется угроза повторного схода лавины, вследствие чего специалисты будут расчищать дорогу в субботу.

 

 

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