Более 50 дагестанских сел оказались в изоляции после схода лавины

В пятницу, 9 марта, в МЧС сообщили о происшествии на территории Дагестана. Согласно последней информации, из-за схода лавины изолированными оказались более пятидесяти сел в Тляратинском районе.

В ведомстве подчеркнули, что лавина объемом 2 тысячи кубометров сошла на дорогу "Укал-Уилда", вследствие чего 15 тысяч человек оказались заблокированными в своих населенных пунктах, передает ТАСС.

Источник отмечает, что в больницах, которые находятся в отрезанных от мира селах, сейчас нет пациентов в тяжелом состоянии, а медики располагают запасом лекарств на две недели.

В настоящий момент имеется угроза повторного схода лавины, вследствие чего специалисты будут расчищать дорогу в субботу.