Ученые назвали простой способ защиты от рака

В Японии ученые провели исследования влияния витамина D на развитие рака и сделали вывод, что этот витамин, содержащийся в организме человек в достаточном количестве, может уберечь от онкологических заболеваний.

Международная группа ученых в Японии исследовала образцы крови у 33 700 человек возраста от 40 до 69 лет, сообщает портал Eurekalert. Анализировались и образ жизни, принципы питания, наследственность участников исследования, которое велось более 16 лет.

Учитывая такие факторы, как возраст, вес, степень физической активности, курение и употребление алкоголя, результаты исследования показали, что высокая концентрация витамина D на 20 процентов снижает риск заболеть раком. Открытие касается как женщин, так и мужчин.

По данным ученых, у мужчин при высокой концентрации витамина D в крови на 30-50 процентов снижался риск появления рака печени.