Российские силовики получат новейшее подводное оружие
9 марта 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Российские силовые структуры вооружат новым автоматом АДС, который умеет стрелять под водой. Соответствующая информация оказалась в распоряжении СМИ.
РИА Новости пишет, что калибр АДС составляет 5,45 миллиметра. Дальность стрельбы под водой – до 25 метров. Предполагается, что, помимо Минобороны и Росгвардии, новейшее отечественное оружие получат зарубежные заказчики. Сведений о них в открытом доступе пока нет.
Ранее сообщалось, что американские специалисты признали превосходство гиперзвукового оружия, созданного Российской Федерацией. Материал на данную тему некоторое время назад появился на страницах журнала The National Interest.
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