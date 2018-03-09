Российские силовики получат новейшее подводное оружие

Российские силовые структуры вооружат новым автоматом АДС, который умеет стрелять под водой. Соответствующая информация оказалась в распоряжении СМИ.

РИА Новости пишет, что калибр АДС составляет 5,45 миллиметра. Дальность стрельбы под водой – до 25 метров. Предполагается, что, помимо Минобороны и Росгвардии, новейшее отечественное оружие получат зарубежные заказчики. Сведений о них в открытом доступе пока нет.

Ранее сообщалось, что американские специалисты признали превосходство гиперзвукового оружия, созданного Российской Федерацией. Материал на данную тему некоторое время назад появился на страницах журнала The National Interest.