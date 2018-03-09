7 основных правил знакомств для тех, кто хочет найти вторую половинку в Сети

Не секрет, что в современном мире многие предпочитают знакомиться и находить спутников жизни в Сети. Вы можете жить в соседнем доме, работать в одном офисном центре, ходить в один фитнес-клуб, а встретитесь все равно на сайте знакомств. К тому же что это удобно, это не требует много времени и это реально работает.

Психологи дают несколько советов, как сделать соцсети и анкеты на сайтах знакомств более привлекательными.

Первое - статус

Не стоит им пренебрегать, но, если вы нашли яркую цитату в интернете, дважды подумайте, прежде чем ее опубликовать в статусе. Например, «Стань лучшей версией себя». Это прямое наставление, а с поучений не стоит начинать знакомство. Особенно этого не любят мужчины и закрывают профиль или анкету – вы проиграли.

Второе - фотографии

Снимки, конечно, должны быть интересными. Фото в купальниках, в нарядах с откровенным декольте, конечно, привлекут внимание, но вряд ли настроят кавалера на серьезный лад. Важно научиться быть сексуальной и без откровенных нарядов.

Третье – соцсети это не отчет о проделанной работе Не стоит злоупотреблять снимками в соцсетях. Ваш профиль должен заинтриговать, подтолкнуть к знакомству, а не стать отчетом, где и с кем вы были, что ели и что делали в определенное время, Также уберите фотографии с мужчинами, кавалеры нынче пошли пугливые и не терпящие конкуренции.

Четвертое – комментарии

Не стоит пугать потенциальных ухажеров своим интеллектом, тем более, что большинство умных слов и мыслей вы все равно подсмотрите в интернете. Делитесь своими рассуждениями, наблюдениями, но без длинных текстов. Покажите, что вы интересная личность.

Пятое- переписка

В переписке старайтесь как можно меньше давать личной информации. Есть целая мошенническая схема, когда один человек создает несколько аккаунтов. Под разными именами он узнает нескорые факты о вас, ваши интересы. А потом раз - и вам пишет идеал, ну прямо мужчина вашей мечты. Чем это заканчивается известно из криминальных новостей. И помните, что узнать человека в переписке невозможно. Все равно что-то удастся скрыть, что-то приукрасить. Поэтому важно как можно быстрее назначить личную встречу.

Шестое – первое свидание

По сути его и свиданием-то называть не стоит, скорее просто встреча, которая точно не должна быт долгой. Можно предупредить, что у вас есть 40 минут. Этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы составить первое впечатление о человеке и понять, стоит ли с ним общаться в дальнейшем. Конечно, встречаться лучше всего в людном месте и не поздно вечером. Береженого, как говорится, и Бог бережет.

Седьмое- общение в месенджерах

Эти средства связи облегчают общение и подразумевают мгновенную реакцию. Но не торопитесь сразу бросать все дела и отвечать на сообщение. Выжидайте полчаса и не забывайте, что сообщения должны быть очень короткими. Хочется отрепаться или обсудить что-то – позвоните подруге. Ну и классический совет - не отвечать вечером в пятницу и в выходные. Нормальные девушки в это время занимаются реальными делами, а не привязаны к телефону. Даже если вы сидите дома одна, об этом не стоит знать окружающим вас мужчинам, пишет «СтарХит».