Ученые выявили новую опасность жизни для людей в мегаполисах
9 марта 2018, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]
Южнокорейские ученые провели исследования и выявили, что люди, проживающие в мегаполисах, чаще обращаются к дерматологам с жалобами на проблемы с кожей. Исследования проводились в Южной Корее в нескольких научных лабораториях.
Согласно результатам научной работы, жители деревень гораздо реже, в сравении с населением мегаполисов, сталкиваются с кожными заболеваниями. Результаты исследования южнокорейских ученых опубликовал журнал Science Advances.
Ранее рассматривалось предположение, что кожные заболевания возникают из-за загрязнений в атмосфере. Но ученые пока полностью не выяснили механизм, вызывающий болезни кожи.
Исследователи изучили микроорганизмы, находящиеся в коже 231 женщины, проживающих в пяти разных городах Китая. Три города из них считаются большими, два — мегаполисами.
Исследователи обнаружили, что у жительниц мегаполисов микроорганизмов на коже меньше, чем у жительниц городов с меньшим населением. Ученые заключили: чем больше микроорганизмов обитает на коже, тем ниже риск заболеть дерматитом.
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