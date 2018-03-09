Ученые выявили новую опасность жизни для людей в мегаполисах

Южнокорейские ученые провели исследования и выявили, что люди, проживающие в мегаполисах, чаще обращаются к дерматологам с жалобами на проблемы с кожей. Исследования проводились в Южной Корее в нескольких научных лабораториях.

Согласно результатам научной работы, жители деревень гораздо реже, в сравении с населением мегаполисов, сталкиваются с кожными заболеваниями. Результаты исследования южнокорейских ученых опубликовал журнал Science Advances.

Ранее рассматривалось предположение, что кожные заболевания возникают из-за загрязнений в атмосфере. Но ученые пока полностью не выяснили механизм, вызывающий болезни кожи.

Исследователи изучили микроорганизмы, находящиеся в коже 231 женщины, проживающих в пяти разных городах Китая. Три города из них считаются большими, два — мегаполисами.

Исследователи обнаружили, что у жительниц мегаполисов микроорганизмов на коже меньше, чем у жительниц городов с меньшим населением. Ученые заключили: чем больше микроорганизмов обитает на коже, тем ниже риск заболеть дерматитом.