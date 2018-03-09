В Москве в ДТП на Волгоградском проспекте попали BMW, Chrysler и еще 2 машины
9 марта 2018, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сразу четыре автомобиля, в том числе BMW, Skoda, Chrysler и Kia, попали в дорожно-транспортное происшествие на Волгоградском проспекте. В результате аварии пострадали два человека.
Представители столичной ГИБДД уточнили, что четыре автомобиля столкнулись в районе дома № 42 по Волгоградскому проспекту.
Из-за аварии частично ограничено движение по Волгоградскому проспекту по направлению в центр Москвы, - сообщило агентство «Москва».
Ранее на юго-востоке Москвы ДТП произошло 6 марта. В районе дома № 11 по Ферганской улице столкнулись транспортные средства - автобус и легковой автомобиль.
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