В Москве в ДТП на Волгоградском проспекте попали BMW, Chrysler и еще 2 машины

В Москве сразу четыре автомобиля, в том числе BMW, Skoda, Chrysler и Kia, попали в дорожно-транспортное происшествие на Волгоградском проспекте. В результате аварии пострадали два человека.

Представители столичной ГИБДД уточнили, что четыре автомобиля столкнулись в районе дома № 42 по Волгоградскому проспекту.

Из-за аварии частично ограничено движение по Волгоградскому проспекту по направлению в центр Москвы, - сообщило агентство «Москва».

Ранее на юго-востоке Москвы ДТП произошло 6 марта. В районе дома № 11 по Ферганской улице столкнулись транспортные средства - автобус и легковой автомобиль.