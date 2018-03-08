Американский десантный корабль-док USS Oak Hill вошел в акваторию Черного моря.

Как сообщается в Twitter-аккаунте турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных судов через Босфор, суда турецкой береговой охраны сопровождают военный корабль США, пишут "Аргументы недели - Крым".

Ранее командование шестого флота ВМС США сообщило, что USS Oak Hill направляется к берегам Румынии для участия в военных учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта. Американские военные утверждают, что маневры направлены на повышение боевой слаженности вооруженных сил двух стран.