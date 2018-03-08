"Кастрюльный бой" за гендерное равенство прошел в Киеве, видео появилось в Сети
8 марта 2018, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
«Кастрюльный бой» устроили участницы марша против гендерного неравенства, который прошел сегодня в центре Киева. Протестующие использовав кухонную посуду в качестве барабанов.
На акции протеста собрались около 150 человек. Митингующие скандировали "Свобода, равенство, женская солидарность", а также забавные лозунги вроде "Цветы — клумбам, права — женщинам".
После вполне мирной акции на женщин было совершено нападение, в результате которого пострадали пять активисток. Одна из участниц выложила в социальных сетях фото, на котором её лицо залито зелёнкой, сообщает ТАСС. Девушка считает, что нападавшими были представители ультраправых движений.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес