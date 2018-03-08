Во главе Европола впервые в истории встала женщина
8 марта 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль. стала новым исполнительным директором Европола. Такое решение 8 марта принял Совет Европы, тем самым впервые в истории отдав пост главы европейской полиции женщине.
Как сообщила французская газета Liberation, 48–летня Катрин де Болль получила назначение на заседании европейского законодательного органа в Брюсселе. Уже в начале мая она как новый руководитель приступит к своим обязанностям.
«Моей главной задачей на этом посту станет повышение доверия агентству и повышение результативности его работы», - заявила Катрин де Болль.
Новая глава Европола не в первый раз назначается на должность, которую до этого занимали только мужчины. Например, в 2012 году она стала первой женщиной-главой Федеральной полиции Бельгии.
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