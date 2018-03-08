Россияне назвали США историческим врагом своей страны
8 марта 2018, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты являются историческим врагом России. Такое мнение высказало большинство участников онлайн-опроса, прошедшего на сайте «Аргументы недели».
В ходе опроса свое мнение высказали более тысячи человек. 84% из них заявили, что Вашингтон всегда был противником РФ. Еще 9% респондентов полагают, что политика США в отношении Москвы меняется в зависимости от того, какая партия занимает Белый дом. Согласно точке зрения, которой придерживаются 7% опрошенных, Штатам нет никакого дела до России, потому что их главной проблемой является Китай.
Ранее сообщалось, что американцы назвали главным врагом своей страны Северную Корею.
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