Россияне назвали США историческим врагом своей страны

Соединенные Штаты являются историческим врагом России. Такое мнение высказало большинство участников онлайн-опроса, прошедшего на сайте «Аргументы недели».

В ходе опроса свое мнение высказали более тысячи человек. 84% из них заявили, что Вашингтон всегда был противником РФ. Еще 9% респондентов полагают, что политика США в отношении Москвы меняется в зависимости от того, какая партия занимает Белый дом. Согласно точке зрения, которой придерживаются 7% опрошенных, Штатам нет никакого дела до России, потому что их главной проблемой является Китай.

Ранее сообщалось, что американцы назвали главным врагом своей страны Северную Корею.