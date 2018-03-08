Танкисты нарисовали для женщин сердце гусеницами танков и выложили в сеть ролик

Курсанты казанского танкового училища выложили в Сети необычный флешмоб, посвященный 8 марта. Будущие офицеры доказали, что для истинных военных несмотря на суровые будни, романтика стоит не на последнем месте. Чтобы поздравить всех милых женщин России с праздником, они на своих боевых машинах выехали в заснеженное поле. Тяжелые, закованные в броню машины нарисовали гусеницами на снегу огромное сердце.

К съемкам ролика серьезно готовились, размечали маршрут. Кадры с высоты птичьего полета сделали при помощи квадрокоптера, а в завершении флешмоба один из танкистов подарил девушке красную розу.