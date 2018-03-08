Леонид Млечин: Женщины берут верх над мужчинами

Череда скандалов на сексуальной почве ломает карьеры. Рушатся идолы и идеалы. Режиссёры и продюсеры, которые ставят фантастически популярные фильмы, но ведут себя более чем экстравагантно, даже самые яркие голливудские звёзды – когда речь идёт о преступлениях такого рода, никто отныне не может рассчитывать на снисхождение.



В далёком 1977 году знаменитый режиссёр роман Полански в голливудском доме своего друга известного актёра джека Николсона соблазнил юную девушку. Ей было тринадцать лет. Полански признал себя виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. ему грозило тюремное заключение сроком до трёх лет. Но он не хотел сидеть. Ему хватило и того, что он провёл в калифорнийской тюрьме 42 дня. Когда его выпустили под залог, он не стал ждать суда, а улетел в Европу. В Соединённых Штатах всё ещё действует ордер на его арест, но в Европе он мог спокойно и очень успешно работать – на радость своим зрителям. Сейчас это было бы невозможно! И меньшие грехи не прощают самым любимым публикой художникам. Кэвина Спейси вырезали из уже готового фильма и вместо него сняли другого актёра. И для политиков теперь такие разоблачения равносильны катастрофе. Раньше этого не было! Началось с продюсеров, режиссёров и актёров. Но быстро перекинулось на министров и генералов.



Эти обвинения стоят минимум карьеры. У многих сломана жизнь. Они боятся даже показаться на улице. А кто-то, не выдержав позора, покончил с собой.



Общество всегда меняется, меняются и стандарты поведения. Но происходящее сейчас носит более глубокий и серьёзный характер! Это тектонический гендерный сдвиг – в пользу женщин. Исторически сложилось так, что мужчина мог сделать женщину счастливой, а мог лишить её счастья. Женщина такой власти над мужчиной не имела. Кроме того, общество по-разному относилось к изменам мужчин и женщин. Изменять – это вроде как привилегия мужчин. Но отныне мужчина и женщина равны. Вольности в отношении женщины больше недопустимы. В жизни современного общества произошла перемена, которую мужчины проморгали. Женщины больше не дадут мужчинам спуску. Эра патриархата завершилась.



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