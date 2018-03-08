Видео, как медведица спасла своего детеныша от тигра, стало популярным в сети

Видеоролик, запечатлевший, как медведица спасла своего детеныша от тигра, набирает "лайки" в сети. Семилетний тигр по кличке Маткасур напал на самку губача с детенышем в штате Махараштра в Индии. Видео сняли очевидцы во время сафари.

Хищник преследовал и задирал медведицу более пяти минут. Защищая медвежонка, медведица бросалась на тигра. Тигр повалил ее. Однако медведица исхитрилась и вырвалась. Звери ранили друг друга, но не убили. Медвежонок не пострадал и сумел убежать.

Видеоролик на несколько дней набрал более двух миллионов просмотров. Многие в комментариях поддерживали медведицу и детеныша. "Круто, что медведь в конце выстоял, а тигр отступил! Болел за медведя!)", "Это он на Камчатке так бы залупился на медведя ))) тот бы его за 5 секунд в клочья порвал! Это мелкие медведи, но что сказать, медведь хоть и маленький, но выкрутился и в конце постоял за себя!", - пишут пользователи.