Видео, как медведица спасла своего детеныша от тигра, стало популярным в сети
8 марта 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
Видеоролик, запечатлевший, как медведица спасла своего детеныша от тигра, набирает "лайки" в сети. Семилетний тигр по кличке Маткасур напал на самку губача с детенышем в штате Махараштра в Индии. Видео сняли очевидцы во время сафари.
Хищник преследовал и задирал медведицу более пяти минут. Защищая медвежонка, медведица бросалась на тигра. Тигр повалил ее. Однако медведица исхитрилась и вырвалась. Звери ранили друг друга, но не убили. Медвежонок не пострадал и сумел убежать.
Видеоролик на несколько дней набрал более двух миллионов просмотров. Многие в комментариях поддерживали медведицу и детеныша. "Круто, что медведь в конце выстоял, а тигр отступил! Болел за медведя!)", "Это он на Камчатке так бы залупился на медведя ))) тот бы его за 5 секунд в клочья порвал! Это мелкие медведи, но что сказать, медведь хоть и маленький, но выкрутился и в конце постоял за себя!", - пишут пользователи.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес