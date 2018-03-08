Крымский сенатор прокомментировал идею Волкера о санкциях в Крыму
8 марта 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал призыв представителя Госдепа США Курта Волкера ввести санкции за посещение Крыма.
«Волкер не может больше выполнять роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», - сказал сенатор. По его словам, представитель Госдепа до сих пор не проявил себя в деле урегулирования ситуации в Донбассе, а уже решил взяться за Крым. И его заявления свидетельствуют о том, что он объединился с радикальной политической верхушкой Украины, сообщает RT.
«Волкер так и не понял, что крымчане в 2014 году ушли от войны, которой угрожали украинские националистические силы. Не стоит ожидать ничего хорошего от его деятельности. Это и раньше было понятно. Чем дальше, тем более радикальные заявления он делает», - резюмировал Сергей Цеков.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес