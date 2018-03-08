Крымский сенатор прокомментировал идею Волкера о санкциях в Крыму

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал призыв представителя Госдепа США Курта Волкера ввести санкции за посещение Крыма. Госдеп США призвал ввести санкции за поездки в Крым

«Волкер не может больше выполнять роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», - сказал сенатор. По его словам, представитель Госдепа до сих пор не проявил себя в деле урегулирования ситуации в Донбассе, а уже решил взяться за Крым. И его заявления свидетельствуют о том, что он объединился с радикальной политической верхушкой Украины, сообщает RT.

«Волкер так и не понял, что крымчане в 2014 году ушли от войны, которой угрожали украинские националистические силы. Не стоит ожидать ничего хорошего от его деятельности. Это и раньше было понятно. Чем дальше, тем более радикальные заявления он делает», - резюмировал Сергей Цеков.