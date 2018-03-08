Синоптики уточнили прогноз погоды на 8 марта и выходные дни

Синоптики уточнили прогноз погоды на 8 марта, праздничные выходные дни и начало новой рабочей недели. Москвичи и жители Подмосковья сегодня отмечают, какой в женский праздник установился солнечный день.

Замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пояснил, откуда появилось солнце. По сведения специалиста, сейчас над северным полюсом с стоит антициклон, и от него идет высокое давление. Его гребень проходит через Мурманск на Москву. За счет этого 8 марта в столичном регионе солнечная погода.

8 марта в Москве осадков не ожидается. Температура в мегаполисе минус 2 градуса, в Подмосковье - минус 7.

По прогнозу синоптика, в столичном регионе в ночь на 9 марта возможен небольшой снег.

9 марта - пятница. Днем сохранится такая же температура, как и сегодня. По ночам на этой неделе будут стоять морозы, примерно минус 10 - минус 12 градусов. В субботу, 10 марта, и в воскресенье, 11 марта, дневные температуры воздуха останутся в таких же пределах - минус 2 - минус 7 градусов.

В понедельник "ещё остаётся инерция холода и переменная облачность без осадков", - передаёт RT. Во вторник и среду в столичном регионе ожидается потепление. Если ночью еще морозно, то днем возможны плюс и оттепель.