России нужно срочно заняться редкоземельными металлами

Через 10 лет редкоземельные металлы (РЗМ) могут оказаться столь же важным стратегическим сырьём, как нефть. Но если нефтяной рынок открыт и диверсифицирован, то с «редкими землями» всё куда сложнее.



Во-первых, сегодня более 90% РЗМ производит Китай, который уже пытался в 2010 г. ограничить их экспорт, вызвав панику на рынке. Ведь рынок растёт такими темпами, что дефицит этих 17 элементов (скандий, лютеций, тулий и т.д.) может вскоре затормозить развитие электроники. Во-вторых, редкоземельные металлы получают в основном попутно и «доводят» в лабораториях по сложным технологиям. А российские экспортёры сырья не привыкли из тонны цинковой руды выковыривать 5 граммов индия. Отчасти поэтому Россия, имея 17% мировых запасов РЗМ, с грехом пополам производит 2% и более 80% своих потребностей закупает за границей. И с этим нужно что-то делать.



Согласно прогнозам масштабного исследования, опубликованного в конце 2017 г. учёными из США, Великобритании, Франции, Австралии и ЮАр, к 2020 г. у каждого землянина в пользовании будет не менее четырёх высокотехнологичных устройств, а население планеты к 2030 г. превысит 8,5 млрд человек. А когда айфоны смогут позволить себе не только французы и англичане, но и китайцы, и индийцы, сырья на всю высокотехнологичную продукцию может не хватить.



30 лет назад для создания компьютерного чипа требовалось около 12 химических элементов, 20 лет тому – уже 16, а 10 лет назад – более 60. И это тенденция для высокотехнологичных производств, где усложнения часто достигаются комбинацией различных РЗМ.



Наличие запасов «редких земель» может определить технологическое лидерство страны. В советские времена СССР держал второе место в мире по производству РЗМ. Как получилось, что сегодня у нас 18% мировых запасов, цены сказочно растут, но не в нашу пользу, поскольку покупаем мы в разы больше, чем продаём? Если Запад наложит санкции на поставки РЗМ в Россию, это будет катастрофа.



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