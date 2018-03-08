Последний полет семи Симеонов

8 марта 1988 года, ровно 30 лет назад, в Советском Союзе произошла попытка угона самолета. Джазовый ансамбль «Семь Симеонов» попытался сбежать в лучшую жизнь.

Это был семейный джазовый ансамбль из семи братьев Овечкиных. На попытку бегства из Советского Союза их вдохновила мать, властная и решительная женщина Нинель Овечкина. Кроме семерых сыновей, у нее было еще три дочери. За границу они решили бежать всей семьей.

Но вместо «Англии или любой капстраны», как того требовали джазмены-террористы, самолет приземлился на военном аэродроме Вещево в Ленинградской области. В результате спецоперации по обезвреживанию преступников пятеро братьев Овечкиных погибли, еще один брат и беременная сестра были ранены. Погибли также три пассажира и один член экипажа, 14 пассажиров получили различные травмы. Самолет полностью сгорел.

Оставшиеся в живых представители семьи Овечкиных получили различные сроки тюремного заключения. Так бесславно закончилась попытка джазменов сбежать в лучшую заграничную жизнь, пишет Lenta.ru.