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Последний полет семи Симеонов

8 марта 2018, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

Последний полет семи Симеонов
Фото: pixabay.com

8 марта 1988 года, ровно 30 лет назад, в Советском Союзе произошла попытка угона самолета. Джазовый ансамбль «Семь Симеонов» попытался сбежать в лучшую жизнь.

Это был семейный джазовый ансамбль из семи братьев Овечкиных. На попытку бегства из Советского Союза их вдохновила мать, властная и решительная женщина Нинель Овечкина. Кроме семерых сыновей, у нее было еще три дочери. За границу они решили бежать всей семьей.

Но вместо «Англии или любой капстраны», как того требовали джазмены-террористы, самолет приземлился на военном аэродроме Вещево в Ленинградской области. В результате спецоперации по обезвреживанию преступников пятеро братьев Овечкиных погибли, еще один брат и беременная сестра были ранены. Погибли также три пассажира и один член экипажа, 14 пассажиров получили различные травмы. Самолет полностью сгорел.

Оставшиеся в живых представители семьи Овечкиных получили различные сроки тюремного заключения. Так бесславно закончилась попытка джазменов сбежать в лучшую заграничную жизнь, пишет Lenta.ru.

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Минобороны назвало сроки создания Западом аналогов российских «Искандеров»

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Эммануил и Ирина Виторган показали новорожденную дочку своему другу

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Видео, как медведица спасла своего детеныша от тигра, стало популярным в сети

Видео, как медведица спасла своего детеныша от тигра, стало популярным в сети

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Астробиолог раскрыл заговор NASA по сокрытию данных о внеземной жизни

Астробиолог раскрыл заговор NASA по сокрытию данных о внеземной жизни

Американское космическое агентство NASA скрывает от общественности информацию о существовании внеземной жизни. С таким заявлением выступил бывший сотрудник «Кардиффского Центра Астробиологии» Берри ДиГрегорио.

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Посольство РФ в США раскритиковало Госдеп за фейковые новости

Посольство РФ в США раскритиковало Госдеп за фейковые новости

Посольство РФ в США раскритиковало Госдепартамент за распространение фейковых новостей и комментариев о России. Сначала дипломаты уличили Госдеп в искажении информации о встрече Лаврова и Тиллерсона.

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Футболист назвал судье свою фамилию и получил красную карточку

Футболист назвал судье свою фамилию и получил красную карточку

В матче полупрофессиональных английских футбольных команд «Хемел Хемпстед Таун» и «Ист Таррока» произошел забавный случай. Назвав судье свою фамилию, футболист тут же получил красную карточку.

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В Киеве злоумышленники обстреляли ресторан

В Киеве злоумышленники обстреляли ресторан

В центре Киева неизвестные злоумышленники обстреляли ресторан. Инцидент произошел на улице Владимирской неподалеку от Национального музея истории Украины. В ресторане начался пожар.

//Происшествия

На шахте "Комсомольская" эвакуируют дежурную смену

На шахте "Комсомольская" эвакуируют дежурную смену

В Воркуте началась эвакуация рабочей смены из шахты «Комсомольская». Причиной эвакуации стало задымление в неэксплуатируемом штреке на глубине 705 метров. Спасатели уже прибыли на место ЧП.

//Новости Гнездо.ру

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Андрей Луговой: в истории со Скрипалём тоже будет происходить что-то странное!

Андрей Луговой: в истории со Скрипалём тоже будет происходить что-то странное!

Полиция Лондона назвала отравление Сергея Скрипаля покушением на убийство. Об этой мутной истории, до боли напоминающей «дело Литвиненко», размышляет член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой...

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Последний полет семи Симеонов

Последний полет семи Симеонов

8 марта 1988 года, ровно 30 лет назад, в Советском Союзе произошла попытка угона самолета. Джазовый ансамбль «Семь Симеонов», вдохновленный матерью семейства, попытался сбежать в лучшую жизнь.

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России нужно срочно заняться редкоземельными металлами

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Госдеп США призвал ввести санкции за поездки в Крым

Госдеп США призвал ввести санкции за поездки в Крым

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В Англии армия снеговиков требует правосудия

В Англии армия снеговиков требует правосудия

Жительница английского городка Гейтсхед Рейчел Белл слепила для своей дочери снежную бабу на одной из автобусных остановок и назвала ее Брендой. Но ночью вандалы разрушили ее творение.

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Зачем Евгений Маргулис занялся политикой?

Зачем Евгений Маргулис занялся политикой?

Известный рок-музыкант и ведущий программы "Квартирник" Евгений Маргулис стал доверенным лицом бизнес‑омбудсмена Бориса Титова на предстоящих президентских выборах. Зачем?

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Заключенные выращивают для женщин голландские тюльпаны

К Международному женскому дню в Сыктывкарской исправительной колонии №1 осужденные вырастили 15 000 тюльпанов. Часть урожая в предпраздничные дни расходится по учреждениям управления ФСИН.

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Невеста принца Гарри крестилась по англиканскому обряду

Невеста принца Гарри крестилась по англиканскому обряду

Невеста британского принца Гарри, актриса Меган Маркл, приняла крещение по англиканскому обряду из уважения к будущей свекрови, королеве Елизавете II. Обряд провел архиепископ Кентерберийский.

//Общество

Систему Минздрава уже нельзя реформировать. Её можно только приватизировать

Систему Минздрава уже нельзя реформировать. Её можно только приватизировать

О том, что с системой ОМС в России что-то не так, известно давно. В 2017 г. Счётная палата выяснила, что тарифы на ряд услуг за 12 месяцев выросли на 26–39%. При этом физический объём оказанной медпомощи сократился на 38 млн случаев.

//В мире

НАТО готовится к масштабным учениям у российских границ

НАТО готовится к масштабным учениям у российских границ

Командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер предупредил, что страны НАТО проведут масштабные военные учения у российских границ. В маневрах примут участие около 45 тысяч военнослужащих.

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Милонов о семейном насилии и домогательствах

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Виталий Милонов считает, что обсуждаемый сейчас в России закон о харассменте не имеет никакого отношения к защите прав женщин. Это история о попытке продемонстрировать отношения между мужчиной и женщиной как отношения насильственные и не всегда правильные.

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Панин в аэропорту с дочкой объявил: "Валим из России"

Панин в аэропорту с дочкой объявил: "Валим из России"

Актер театра и кино Алексей Панин, известный оригинальными высказываниями и действия, вместе со своей дочкой Аней приехал в один из московских аэропортов и записал в воздушной гавани видео.

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Евгений Маргулис: Музыка бывает только двух видов – хорошая и плохая

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По словам Маргулиса, если ты не бунтуешь в молодости… – то у тебя нет сердца. А если бунтуешь в старости, то у тебя нет ума... Поэтому сам он не бунтует, но очень любит молодёжь.

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