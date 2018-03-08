Зачем Евгений Маргулис занялся политикой?
8 марта 2018, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]
Рок-музыкант Евгений Маргулис стал доверенным лицом бизнес‑омбудсмена Бориса Титова на предстоящих президентских выборах. Зачем?
"Затем, что лично знаком с ним и знаю его как хорошего человека, - говорит сам известный музыкант и ведущий программы «Квартирник». – Я отношусь к этим вопросам серьёзно, потому и не вываливаю свои соображения где попало. У нас в стране ведь обычно как бывает – выпил литр водки и сразу стал политическим экспертом. И знатоком женского пола".
Относительно сотрудничество в своё время своих музыкальных коллег из "Машины времени" с "Союзом правых сил" Маргулис говорит, что лично ему сотрудничество Макара с «Союзом правых сил» вовсе не запомнилось как значимая глава в истории группы.
Известный рок-музыкант в интервью "Аргументам недели" делится своими взглядами на историю и будущее российского рока и признаётся в своих симпатиях к молодёжи на эстраде.
Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".
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