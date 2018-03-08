Заключенные выращивают для женщин голландские тюльпаны
8 марта 2018, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]
К Международному женскому дню в Сыктывкарской исправительной колонии №1 осужденные вырастили 15 000 голландских тюльпанов.
Более десяти лет назад у заключенных впервые получилось вырастить так называемые тюльпаны-пятиградусники. С тех пор исправительное учреждение наращивает объемы производства тюльпанов. Сейчас в теплицах колонии растет несколько сортов – «Матч», «Примавера», «Барселона», «Мастер», сообщил начальник отдела колонии Игорь Соколов.
Для выращивания голландских тюльпанов очень важно соблюдение температурного режима. Если растения замерзнут или перегреются, то бутоны цветков не появятся.
Основная часть выращиваемых в колонии голландских тюльпанов идет на продажу. И, конечно же, какая-то часть урожая в предпраздничные дни расходится по учреждениям управления ФСИН, пишет Lenta.ru.
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